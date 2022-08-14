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Битва за посаду прем'єра Британії: Ліз Трасс випереджає Сунака на 22%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Ліз Трасс на 22 процентних пункти випереджає колишнього міністра фінансів Ріші Сунака у перегонах за місце наступного прем'єр-міністра. Про це свідчить опитування членів Консервативної партії, проведене Opinium Research, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Битва за посаду прем'єра Британії: Ліз Трасс випереджає Сунака на 22%

Деталі

Опитування показує, що серед 570 членів-консерваторів міністр закордонних справ набрав 61%, а колишній міністр фінансів Сунак – 39%.

Опитування також виявило разючу відсутність ентузіазму щодо будь-якого з кандидатів, коли членів партії запитали, чи віддали б перевагу одному з них перед Борисом Джонсоном для управління партією і країною.

"Коли був запропонований вибір між Джонсоном, який, як і раніше, залишається на 10-му місці, або Трас, близько 63% членів торі заявили, що вони воліли б, щоб Джонсон, як і раніше, залишався при владі, проти 22 %, які хотіли, щоб Трасс. Ще різкіше те, що 68% заявили, що вони воліли б зберегти Джонсона, ніж побачити, як його замінить Сунак, якому віддали перевагу лише 19%", - йдеться в повідомленні.

Опитування показало, що майже три з десяти електорату консерваторів (29%) уже проголосували. Близько 47% заявили, що обов'язково проголосують за кандидата, якого обрали. Лише 19% заявили, що ще не ухвалили рішення.

Доповнення

Сунак та Трасс борються за голоси близько 200 000 членів-консерваторів, які оберуть наступного прем'єр-міністра, а переможця буде оголошено 5 вересня.

Раніше Ліз Трасс, яка претендує на заміну прем'єр-міністра,  заявила, що стане «найбільшим другом» України, якщо виграє посаду, і сказала, що негайно зателефонує президентові України Володимиру Зеленському.

Зеленський стурбований, що новий прем'єр Британії, можливо, підтримуватиме Україну менше, ніж Джонсон.

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