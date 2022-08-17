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Независимости Шотландии не будет: претенденты на пост премьер-министра Британии исключили проведение второго референдума

Киев • УНН

 • 163489 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Кандидаты в лидеры Консервативной партии Великобритании Риши Сунак и Лиз Трасс исключили второй референдум о независимости Шотландии, если они станут следующим премьер-министром, выступая на дебатах в Перте, Шотландия. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Независимости Шотландии не будет: претенденты на пост премьер-министра Британии исключили проведение второго референдума

Детали

Пара поочередно отвечала на вопросы шотландского журналиста, а также аудитории членов партии.

"Если меня изберут премьер-министром, я не допущу еще одного референдума о независимости", - заявила Трасс.

Она добавила, что голосование 2014 года проводится раз в поколение, и вместо того, чтобы "агитировать за еще один референдум", первый министр Шотландии Никола Стерджен должна заняться "очень реальными проблемами в Шотландии".

"Я считаю себя ребенком союза, и для меня мы не просто соседи, мы семья, – сказала Трасс. – Я никогда не позволю, чтобы наша семья распалась".

По вопросу о повторном референдуме Сунак сказал: "Я не могу представить обстоятельства, при которых я бы это сделал".

"Мы живем в союзе, который, конечно, существует по согласию и демократии, и я принимаю это. Но я просто не думаю, что кто-то думает, что сейчас или в ближайшее время самое время сосредоточиться на этом".

Дополнение

Члены правящей Консервативной партии Великобритании сейчас голосуют за своего следующего лидера, который также станет следующим премьер-министром.

Трасс из отрывом лидирует во внутренних опросах членов Консервативной партии, хотя Сунак лидировал на первом этапе конкурса.

Новый лидер Консервативной партии, а в свою очередь премьер-министр, будет объявлен 5 сентября.

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