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Незаконно отримували виплати за службу на Донбасі: завершено розслідування проти двох військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Завершено досудове розслідування стосовно двох військовослужбовиць, яких підозрюють у тому, що вони обманним шляхом отримували кошти за проходження військової служби на сході України, проте насправді там не перебували. Відтак, вони незаконно отримали 272 тис. грн, а також надавали хабарі командиру батальйону, який сприяв їх діям. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань.

Незаконно отримували виплати за службу на Донбасі: завершено розслідування проти двох військових

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, завершили досудове розслідування відносно двох військовослужбовиць однієї з військових частин, дислокованої на території Львівської області, в ухиленні від військової служби, наданні неправомірної вигоди, а також заволодінні військовим майном шляхом шахрайства (ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 409, ч. 3 ст. 410 ККУ)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, жінки налагодили схему ухилення від проходження військової служби, а також отримання коштів шахрайським шляхом.

"За березень-серпень 2019 року вони отримали виплату в сумі 272 тисячі гривень, хоча у цей період не перебували в зоні проведення бойових дій на Сході України та військову службу не проходили", - проінформували в бюро.

Крім цього, як вказано, до цієї протиправної діяльності військові залучили командира батальйону та за сприяння в ухиленні від військової служби щомісяця надавали йому неправомірну вигоду, загальна сума якої становить 100 000 гривень.

"У разі доведення вини підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років", - додали у ДБР.

Нагадаємо, ДБР завершило досудове розслідування стосовно офіцера ЗСУ, підозрюваного у махінаціях на майже 500 тисяч гривень за відрядження громадян у складі миротворчого контингенту ООН до ДР Конго.

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