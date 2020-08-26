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Незаконно получали выплаты за службу на Донбассе: закончено расследование против двух военных

Киев • УНН

 • 11442 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении двух военнослужащих, которых подозревают в том, что они обманным путем получали деньги за прохождение военной службы на востоке Украины, однако на самом деле там не находились. Таким образом, они незаконно получили 272 тыс. грн, а также предоставляли взятки командиру батальона, который способствовал их действиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

Незаконно получали выплаты за службу на Донбассе: закончено расследование против двух военных

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, завершили досудебное расследование в отношении двух военнослужащих одной из воинских частей, дислоцированной на территории Львовской области, в уклонении от военной службы, предоставлении неправомерной выгоды, а также завладении военным имуществом путем мошенничества (ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 409, ч. 3 ст. 410 УК)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, женщины наладили схему уклонения от прохождения военной службы, а также получения средств мошенническим путем.

"За март-август 2019 года они получили выплату в сумме 272 тысячи гривен, хотя в этот период не находились в зоне проведения боевых действий на Востоке Украины и военную службу не проходили", - проинформировали в бюро.

Кроме этого, как указано, к этой противоправной деятельности военные привлекли командира батальона и за содействие в уклонении от военной службы ежемесячно предоставляли ему неправомерную выгоду, общая сумма которой составляет 100 000 гривен.

"В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - добавили в ГБР.

Напомним, ГБР завершило досудебное расследование в отношении офицера ВСУ, подозреваемого в махинациях почти 500 тысяч гривен на командировки граждан в составе миротворческого контингента ООН в ДР Конго.

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