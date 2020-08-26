Незаконно получали выплаты за службу на Донбассе: закончено расследование против двух военных

КИЕВ. 26 августа. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении двух военнослужащих, которых подозревают в том, что они обманным путем получали деньги за прохождение военной службы на востоке Украины, однако на самом деле там не находились. Таким образом, они незаконно получили 272 тыс. грн, а также предоставляли взятки командиру батальона, который способствовал их действиям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.