Незаконне звалище медвідходів у селі на Сумщині: поліція відкрила провадження

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Поліція відкрила провадження через облаштування великого сміттєзвалища медичних відходів, в тому числі — препаратів та тестів на COVID-19 у Старому селі на Сумщині. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Сумської області.