Незаконне звалище медвідходів у селі на Сумщині: поліція відкрила провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Поліція відкрила провадження через облаштування великого сміттєзвалища медичних відходів, в тому числі — препаратів та тестів на COVID-19 у Старому селі на Сумщині. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі прокуратури Сумської області.
"Поліція відкрила провадження за ст. 236 ККУ - порушення правил екологічної безпеки", - сказали в пресслужбі.
Нагадаємо, депутат Сумської районної ради Анна Валевська повідомила, що поруч із житловими будинками у Старому селі Сумської області, де офіційно діє сортувальний цех, облаштували велике сміттєзвалище медичних відходів, в тому числі — препаратів та тестів на COVID-19. За словами очевидців, непотріб привозять з багатьох міст України, включаючи столицю.