Незаконная свалка медотходов в селе в Сумской области: полиция открыла производство
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за обустройства большой свалки медицинских отходов, в том числе - препаратов и тестов на COVID-19 в Старом селе в Сумской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
"Полиция открыла производство по ст. 236 УК - нарушение правил экологической безопасности", - сказали в пресс-службе.
Напомним, депутат Сумского районного совета Анна Валевская сообщила, что рядом с жилыми домами в Старом селе Сумской области, где официально действует сортировочный цех, обустроили большую свалку медицинских отходов, в том числе - препаратов и тестов на COVID-19. По словам очевидцев, хлам привозят из многих городов Украины, включая столицу.