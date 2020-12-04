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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 121428 просмотра

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Незаконная свалка медотходов в селе в Сумской области: полиция открыла производство

Незаконная свалка медотходов в селе в Сумской области: полиция открыла производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 декабря. УНН. Полиция открыла производство из-за обустройства большой свалки медицинских отходов, в том числе - препаратов и тестов на COVID-19 в Старом селе в Сумской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

"Полиция открыла производство по ст. 236 УК - нарушение правил экологической безопасности", - сказали в пресс-службе.

Напомним, депутат Сумского районного совета Анна Валевская сообщила, что рядом с жилыми домами в Старом селе Сумской области, где официально действует сортировочный цех, обустроили большую свалку медицинских отходов, в том числе - препаратов и тестов на COVID-19. По словам очевидцев, хлам привозят из многих городов Украины, включая столицу.

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