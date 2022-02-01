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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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Незаконне відчуження природного газу на 2,2 млрд грн: ДБР назвало причину обшуків у Коболєва

Незаконне відчуження природного газу на 2,2 млрд грн: ДБР назвало причину обшуків у Коболєва

Київ • УНН

 • 21330 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Державне бюро розслідувань проводить обшуки у колишнього голови Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Андрія Коболєва у справі щодо незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Цитата

"Слідчі (розшукові) дії проводяться в межах досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного відчуження у 2020 році природного газу на 2,2 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Що було раніше

У ДБР заявили, що проводять обшуки у колишнього голови Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Андрія Коболєва.

Доповнення

Уряд 28 квітня 2021 року розпустив наглядову раду та звільнив Андрія Коболєва та ухвалив рішення про призначення з 29 квітня на один рік в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління НАК “Нафтогаз України”. У НАК заявили, що таке рішення — юридична маніпуляція. У Кабміні сказали, що “дотрималися процедури”.

29 квітня на ротації у верхівці Нафтогазу відреагували у ЄС, США, посли G7, висловлюючи занепокоєння.

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