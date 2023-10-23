Незаконна приватизація столичних тенісних кортів зі "знижкою" в 47 млн грн: двом посадовцям КМДА повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Двом посадовцям КМДА, директору товариства та двом оцінщикам повідомлено про підозру, через незаконну приватизацію тенісних кортів за заниженою на 47 млн грн ціною. Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.
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Через недбале ставлення до своїх службових обов’язків з боку співробітників Департаменту комунальної власності міста Києва КМДА, які згідно своїх посадових обов’язків, зобов’язані здійснювати перевірку звітів про оцінку майна та його інвентаризації, столичний бюджет недоотримав 47 млн грн.
Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство з кінця 2016 року орендувало комплекс тенісних кортів загальною площею 7 354,1 кв. м у Солом’янському районі Києва.
Згодом директор товариства захотів привласнити об’єкт шляхом його незаконної приватизації. Для цього підозрюваний залучив оцінщиків, які за його вказівкою навмисно внесли у документ неправдиву інформацію про стан нерухомості, кількість тенісних кортів, зменшивши загальну вартість об’єкту на 47 млн грн, в порівняні з реальною.
Дії директора товариства кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України, оцінщиків - за ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК України, посадовців Департаменту КМДА – за ч. 2 ст. 367 КК України.
Слідство триває. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.
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