Незаконная приватизация столичных теннисных кортов со "скидкой" в 47 млн грн: двум чиновникам КГГА сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Двум должностным лицам КГГА, директору общества и двум оценщикам сообщено о подозрении, из-за незаконной приватизации теннисных кортов по заниженной на 47 млн грн цене. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
Детали
Из-за халатного отношения к своим служебным обязанностям со стороны сотрудников Департамента коммунальной собственности города Киева КГГА, которые согласно своих должностных обязанностей обязаны осуществлять проверку отчетов об оценке имущества и его инвентаризации, столичный бюджет недополучил 47 млн грн.
Согласно материалам следствия, частное общество с конца 2016 года арендовало комплекс теннисных кортов общей площадью 7 354,1 кв. м в Соломенском районе Киева.
Впоследствии директор общества захотел присвоить объект путем его незаконной приватизации. Для этого подозреваемый привлек оценщиков, которые по его указанию намеренно внесли в документ ложную информацию о состоянии недвижимости, количество теннисных кортов, уменьшив общую стоимость объекта на 47 млн грн, по сравнению с реальной.
Действия директора общества квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины, оценщиков - по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 УК Украины, должностных лиц Департамента КГГА – по ч. 2 ст. 367 УК Украины.
Следствие продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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