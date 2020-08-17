Незаконна компенсація за житло: САП повідомила про матеріали ще щонайменше проти п’яти екснардепів

"Таких вже сім кримінальних проваджень стосовно 7 осіб, з них п’ять вже у суді та два на підході ще…Привідкрию таємницю - це ще не всі справи, ще є матеріали, як мінімум по п'ятьох колишніх народних обранцях, які таким же чином отримували компенсацію за житло", - розповів Холодницький.

Також Холодницький нагадав, що один екснардеп вже засуджений через отримання незаконної компенсації за житло.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд призначив до розгляду по суті справу стосовно народного депутата Верховної Ради VIII скликання з фракції "Опозиційний блок" Дмитра Колєснікова, якого підозрюють у незаконному отриманні 738,74 тис. гривень компенсації з державного бюджету за оренду житла у Києві.

Як повідомлялося, екснардепа Пресмана підозрюють в отриманні понад 900 тис. грн незаконної компенсації за житло.