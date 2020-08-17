Незаконная компенсация за жилье: САП сообщила о материалах еще минимум против пяти экс-нардепов

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 76769 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 100918 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125176 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106498 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126376 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100988 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101846 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103829 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101895 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101493 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Незаконная компенсация за жилье: САП сообщила о материалах еще минимум против пяти экс-нардепов

Незаконная компенсация за жилье: САП сообщила о материалах еще минимум против пяти экс-нардепов

Киев  •  УНН

 • 17835 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что еще есть материалы как минимум по пяти бывших нардепах, которых подозревают в получении незаконной компенсации за жилье. Об этом заявил руководитель САП во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Таких уже семь уголовных производств в отношении 7 человек, из них пять уже в суде и два на подходе еще... Приоткрою тайну - это еще не все дела, еще есть материалы, как минимум, по пяти бывшим народным избранникам, которые таким же образом получали компенсацию за жилье", - рассказал Холодницкий.

Также Холодницкий напомнил, что один экс-нардеп уже осужден за получение незаконной компенсации за жилье.

Напомним, Высший антикоррупционный суд назначил к рассмотрению по существу дело в отношении народного депутата Верховной Рады VIII созыва из фракции "Оппозиционный блок" Дмитрия Колесникова, которого подозревают в незаконном получении 738,74 тыс. гривен компенсации из государственного бюджета за аренду жилья в Киеве.

Как сообщалось, экс-нардепа Пресмана подозревают в получении более 900 тыс. грн незаконной компенсации за жилье.

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