Незабитий пенальті та два вилучення: фіналіст Ліги чемпіонів зазнав другої поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Німецький “РБ Лейпциг” святкував виграш у протистоянні із грандом французького футболу “ПСЖ”. Гра пройшла в рамках третього туру групової стадії Ліги чемпіонів у Лейпцигу, передає кореспондент УНН.
Старт матчу став позитивним для парижан. Кен перехопив м’яч на чужій половині і віддав результативний пас на Ді Марію (6 хв). Проте аргентинець через десять хвилин не зумів переграти голкіпера ударом з пенальті.
Колишній футболіст “ПСЖ” Нкунку ударом з-за меж карної зони вразив сітку воріт французів (42 хв). Перемогу “Лейпцигу” приніс точно пробитий пенальті від Форсберга (57 хв) — 2:1.
Примітно, що на 69 і на 90 + 5 хвилинах Гуйе і Кімпембе залишили “ПСЖ” у меншості.
Додамо, “ПСЖ” залишились з 3-ма очками і мають вже другу поразку в трьох матчах попри те, що минулого сезону дійшли до фіналу Ліги чемпіонів. “Лейпциг” (6) вийшов на другий рядок групи.