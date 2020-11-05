Незабитый пенальти и два удаления: финалист Лиги чемпионов потерпел второе поражение

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Немецкий “СБ Лейпциг” праздновал выигрыш в противостоянии с грандом французского футбола “ПСЖ”. Игра прошла в рамках третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов в Лейпциге, передает корреспондент УНН.

Старт матча стал положительным для парижан. Кен перехватил мяч на чужой половине и отдал результативный пас на Ди Марию (6 мин). Однако аргентинец через десять минут не сумел переиграть голкипера ударом с пенальти.

Бывший футболист “ПСЖ” Нкунку ударом из-за пределов штрафной поразил сетку ворот французов (42 мин). Победу “Лейпциге” принес точно пробитый пенальти от Форсберга (57 мин) — 2:1.

Примечательно, что на 69 и на 90 + 5 минутах Гуйе и Кимпембе оставили “ПСЖ” в меньшинстве.

Добавим, “ПСЖ” остались с 3-мя очками и имеют уже второе поражение в трех матчах, несмотря на то, что в прошлом сезоне дошли до финала Лиги чемпионов. “Лейпциг” (6) вышел на вторую строчку группы.

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