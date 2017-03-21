Незабаром розпочнеться набір в реформовані підрозділи ДПСУ

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Наприкінці березня у Державній прикордонній службі України розпочинається черговий етап набору до реформованих підрозділів відомства в рамках пілотного проекту “Нове обличчя кордону”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Державна прикордонна служба завершує підготовку до другого етапу відбору до реформованих підрозділів відомства.

Партнерами нинішнього етапу проекту виступають Посольство США в Україні та Міжнародна організація з міграції.

Його особливістю є те, що на конкурс запрошуються не лише діючі прикордонники але й цивільна молодь. Набір розпочнеться в найближчий час.

В ДПСУ нагадали, що під час першого відбору в середині 2015 року, який відбувався виключно серед діючих прикордонників, заявку на участь подали близько 400 кандидатів.

“Тоді конкурсною комісією були відібрані 160 військовослужбовців. Усі вони пройшли ретельний відбір і нині проходять службу в аеропортах „Київ“ та „Гостомель“. Серед основних вимог до кандидатів було вільне володіння державною мовою, знання іноземної мови, психологічна стійкість та фізична підготовка. До початку служби відібрані конкурсанти також пройшли додаткове навчання, до якого долучалися спеціалісти з міграційних питань США, фахівці з Німеччини, Естонії та інших країн і міжнародних інституцій”, — йдеться в повідомленні прикордонників.

Нагадаємо, що вчора стартував набір до Нацполіції в Київській області.

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