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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112424 просмотра

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127745 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136310 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128358 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 119958 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Вскоре начнется набор в реформированные подразделения ГПСУ

Вскоре начнется набор в реформированные подразделения ГПСУ

Киев  •  УНН

 • 10753 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. В конце марта в Государственной пограничной службе Украины начинается очередной этап набора в реформированные подразделения ведомства в рамках пилотного проекта "Новое лицо границы". Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Государственная пограничная служба завершает подготовку ко второму этапу отбора в реформированные подразделения ведомства.

Партнерами нынешнего этапа проекта выступают Посольство США в Украине и Международная организация по миграции.

Его особенностью является то, что на конкурс приглашаются не только действующие пограничники, но и гражданская молодежь. Набор начнется в ближайшее время.

В ГПСУ напомнили, что во время первого отбора в середине 2015 года, который проходил исключительно среди действующих пограничников, заявку на участие подали около 400 кандидатов.

"Тогда конкурсной комиссией были отобраны 160 военнослужащих. Все они прошли тщательный отбор и сейчас проходят службу в аэропортах "Киев" и "Гостомель". Среди основных требований к кандидатам было свободное владение государственным языком, знание иностранного языка, психологическая устойчивость и физическая подготовка. К началу службы отобранные конкурсанты также прошли дополнительное обучение, к которому присоединялись специалисты по миграционным вопросам США, специалисты из Германии, Эстонии и других стран и международных организаций", - говорится в сообщении пограничников.

Напомним, что вчера стартовал набор в Нацполицию в Киевской области.

Украинские Национальные Новости

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