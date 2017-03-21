Вскоре начнется набор в реформированные подразделения ГПСУ

Государственная пограничная служба завершает подготовку ко второму этапу отбора в реформированные подразделения ведомства.

Партнерами нынешнего этапа проекта выступают Посольство США в Украине и Международная организация по миграции.

Его особенностью является то, что на конкурс приглашаются не только действующие пограничники, но и гражданская молодежь. Набор начнется в ближайшее время.

В ГПСУ напомнили, что во время первого отбора в середине 2015 года, который проходил исключительно среди действующих пограничников, заявку на участие подали около 400 кандидатов.

"Тогда конкурсной комиссией были отобраны 160 военнослужащих. Все они прошли тщательный отбор и сейчас проходят службу в аэропортах "Киев" и "Гостомель". Среди основных требований к кандидатам было свободное владение государственным языком, знание иностранного языка, психологическая устойчивость и физическая подготовка. К началу службы отобранные конкурсанты также прошли дополнительное обучение, к которому присоединялись специалисты по миграционным вопросам США, специалисты из Германии, Эстонии и других стран и международных организаций", - говорится в сообщении пограничников.

Напомним, что вчера стартовал набор в Нацполицию в Киевской области.