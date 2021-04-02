Неймовірна розмова: в ОП у захваті від переговорів Байдена із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Офісі президента вперше прокоментували телефонну розмову президентів США Джо Байдена та України Володимира Зеленського. Це було неймовірно, написала прессекретар українського лідера Юлія Мендель, передає УНН.
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“Неймовірна розмова (з анг. Fabulous conversation)”, — зазначила Мендель у Twitter.
Деталі
Білий Дім повідомив раніше, що сьогодні відбулась перша телефонна розмова президентів США і України, оприлюднивши реліз.
Офіс президента поки не повідомляв деталі розмови і переговори не коментував.
Водночас Зеленський в себе у Twitter повідомив певні деталі. Так, з його слів, США та Україна стоять пліч-о-пліч, коли йдеться про збереження наших демократій.
У той же час, за даними ЗМІ, лідери зокрема обговорили повідомлення про нарощування російських військ на сході України.
Контекст
Телефонна розмова відбулася на тлі повідомлень про військове нарощування РФ поблизу українського кордону. Так, Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону — вони зосереджені в окупованому Криму, а також в Ростовській, Брянській і Воронезькій області.
Раніше газета The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляла, що Росія стягнула до кордону з Україною близько 4 тис. військових.