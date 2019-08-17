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Неймар повернувся до тренувань із французьким “ПСЖ”

Неймар повернувся до тренувань із французьким “ПСЖ”

Київ • УНН

 • 9392 перегляди

КИЇВ. 17 серпня. УНН. Нападник “Парі Сен-Жермен” Неймар відновив командні тренування, повідомляє УНН з посиланням на Twitter “Actu Foot” та сторінку “Jonathan Johnson”.

Раніше бразилець тренувався по особистій програмі викликаній травмою під ігор за збірну Бразилії.

За словами наставника команди Томаса Тухеля, процес відновлення Неймара ще не закінчений повністю.

"Неймар почав тренуватися з нами сьогодні, проте його відновлення від травми ще не закінчене. Трансферний ринок скоро закриється. Я можу лише повторити те, що говорив раніше. Розмови нічого не значать. Зараз він наш гравець. З ним наша команда стає сильнішою. Він додає "ПСЖ" агресивності, дриблінгу та чемпіонського менталітету", - прокоментував наставник парижан Томас Тухель.

Нагадаємо, що в липні Неймар не з'являвся на тренувальний збір французького гранда.

Як повідомляв УНН, "Барселона" та "Реал" робили трансферні пропозицію по Неймару. 

Українські Національні Новини

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