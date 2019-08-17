Неймар вернулся к тренировкам с французским "ПСЖ"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар возобновил командные тренировки, сообщает УНН со ссылкой на Twitter "Actu Foot" и страницу "Jonathan Johnson".
Ранее бразилец тренировался по личной программе вызванной травмой во игр за сборную Бразилии.
По словам наставника команды Томаса Тухеля, процесс восстановления Неймара еще не закончен полностью.
“Неймар начал тренироваться с нами сегодня, однако его восстановление после травмы еще не закончено. Трансферный рынок скоро закроется. Я могу только повторить то, что говорил раньше. Разговоры ничего не значат. Сейчас он наш игрок. С ним наша команда становится сильнее. Он добавляет „ПСЖ“ агрессивности, дриблинга и чемпионского менталитета”, — прокомментировал наставник парижан Тухель.
Напомним, что в июле Неймар не появлялся на тренировочный сбор французского гранда.
Как сообщал УНН, “Барселона” и “Реал” делали трансферные предложение по Неймару.