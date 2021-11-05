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Неякісна техніка для ЗСУ: розслідування справи на стадії завершення

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. Досудове розслідування у справі поставок до армійських підрозділів військової техніки невідповідної якості перебуває на стадії завершення. Одним з фігурантів справи є ексзаступник міністра оборони України, генерал-лейтенанта Ігор Павловський. Про це УНН повідомляє з посиланням на ДБР.

Неякісна техніка для ЗСУ: розслідування справи на стадії завершення

Цитата

“Сьогодні, 5 листопада, було внесено 28 мільйонів застави за Павловського І.В. та Шандру В.О. — підозрюваних у справі про постачання протягом 2016-2018 років до армійських підрозділів військової техніки невідповідної якості. Третій підозрюваний залишається під вартою”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Також судом покладено на підозрюваних низку обов’язків, а саме:
• прибувати за кожною вимогою до слідчого;
• не відлучатися без його дозволу з населеного пункту за місцем постійного проживання;
• здати слідчому документи, які надають право виїзду за кордон та інші.

“Основні слідчі дії завершено. За період досудового розслідування проведено 6 судових експертиз та низка експертиз ще триває. За цей час здобуто докази, які викривають учасників злочинної змови у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень. Найближчим часом досудове розслідування у даній справі буде завершено, а матеріали кримінального провадження скеровані для розгляду до суду”, — зазначається в повідомленні.

У ДБР нагадали, що 21 жовтня та 4 листопада підозрюваним Павловському та Шандрі Київський апеляційний суд зменшив розмір альтернативного запобіжного заходу — застави до 18 та 10 млн грн відповідно. Водночас, у липні 2021 року, при обранні підозрюваним запобіжного заходу суд визначив заставу у розмірі завданих збитків, а саме: 476 млн грн. Павловському та 443 млн грн — Шандрі.

“23 та 28 жовтня слідчі експерименти підтвердили невідповідність бойових катерів, виробництва ПрАТ „Кузня на Рибальському“ вимогам замовника — Збройних Сил України та Міноборони”, — інформує ДБР.

Що було раніше

Ексзаступник міністра оборони України, генерал-лейтенанта Ігор Павловський вийшов з СІЗО. За нього внесли заставу у 18 млн грн.

Доповнення

Слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ “Кузня на Рибальському” та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідали встановленим вимогам та не можуть використовуватися у ЗСУ. У підсумку такі дії посадовців, за даними ДБР, завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень.

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