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Некачественная техника для ВСУ: расследование дела на стадии завершения

Киев • УНН

 • 15331 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Досудебное расследование по делу поставок в армейские подразделения военной техники несоответствующего качества находится на стадии завершения. Одним из фигурантов дела является экс-заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Игорь Павловский. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Некачественная техника для ВСУ: расследование дела на стадии завершения

Цитата

“Сегодня, 5 ноября, было внесено 28 миллионов залога за Павловского И. В. и Шандру И. О. — Подозреваемых по делу о поставках в течение 2016-2018 годов в армейские подразделения военной техники несоответствующего качества. Третий подозреваемый остается под стражей”, — говорится в сообщении.

Детали

Также судом возложено на подозреваемых ряд обязанностей, а именно:
* прибывать по каждому требованию к следователю;
* не отлучаться без его разрешения из населенного пункта по месту постоянного проживания;
* сдать следователю документы, дающие право выезда за границу и другие.

"Основные следственные действия завершены. За период досудебного расследования проведено 6 судебных экспертиз и ряд экспертиз еще продолжается. За это время добыты доказательства, изобличающие участников преступного сговора в совершении инкриминируемых им уголовных правонарушений. В ближайшее время досудебное расследование по данному делу будет завершено, а материалы уголовного производства направлены для рассмотрения в суд”, — отмечается в сообщении.

В ГБР напомнили, что 21 октября и 4 ноября подозреваемым Павловскому и Шандре Киевский апелляционный суд уменьшил размер альтернативной меры пресечения — залога до 18 и 10 млн грн соответственно. В то же время, в июле 2021 года, при избрании подозреваемым меры пресечения суд определил залог в размере нанесенного ущерба, а именно: 476 млн грн Павловскому и 443 млн грн — Шандре.

"23 и 28 октября следственные эксперименты подтвердили несоответствие боевых катеров, производства ЧАО "Кузница на Рыбальском" требованиям заказчика-Вооруженных Сил Украины и Минобороны”, — информирует ГБР.

Что было раньше

Экс-заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Игорь Павловский вышел из СИЗО. За него внесли залог в 18 млн грн.

Дополнение

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО “Кузница на Рыбальском” и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.

Должностных лиц следователи ГБР подозревают в сговоре и организации поставок в армейские подразделения в течение 2016-2018 годов военной техники низкого качества. Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не соответствовали установленным требованиям и не могут использоваться в ВСУ. В итоге такие действия должностных лиц, по данным ГБР, нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн гривен.

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