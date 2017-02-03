Невідомий з мачете напав на військового в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Парижі військовослужбовець в п'ятницю відкрив вогонь по невідомому, який напав на нього з мачете поблизу музею Лувр, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За даними ЗМІ з посиланням на поліцію, під час нападу зловмисник кричав "Аллах акбар". Нападник був важко поранений. МЗС Франції підтвердив те, що сталося.
На місце події прибула поліція і правоохоронні органи. Доступ до Лувру був перекритий, територія навколо музею оточена, відвідувачів, які там перебували, попросили залишатися всередині будівлі.
Телеканал Fox News у своєму акаунті в Twitter з посиланням на поліцію повідомив, що нападник отримав п'ять кульових поранень, одне з них - в живіт, і знаходиться в критичному стані.