Неизвестный с мачете напал на военного в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Париже военнослужащий в пятницу открыл огонь по неизвестному, который напал на него с мачете вблизи музея Лувр, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По данным СМИ со ссылкой на полицию, во время нападения злоумышленник кричал "Аллах акбар". Нападавший был тяжело ранен. МИД Франции подтвердил то, что произошло.
На место происшествия прибыла полиция и правоохранительные органы. Доступ в Лувр был перекрыт, территория вокруг музея окружена, посетителей, которые там находились, попросили оставаться внутри здания.
Телеканал Fox News в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на полицию сообщил, что нападающий получил пять пулевых ранений, одно из них - в живот, и находится в критическом состоянии.