Невідомий відкрив вогонь в торговому центрі в Техасі, одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У місті Сан-Антоніо, штат Техас, невідомий відкрив вогонь в торговому центрі, передає УНН з посиланням на AFP.
Щонайменше одна людина загинула, шестеро отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в Сан-Антоніо в штаті Техас.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Мексиці внаслідок стрілянини на музичному фестивалі загинуло щонайменше четверо людей
Як повідомив глава місцевої поліції, інцидент пов’язаний з пограбуванням.
Відзначається, що співробітники правоохоронних органів затримали одну людину, в даний момент він знаходиться у відділенні поліції.