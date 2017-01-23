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Невідомий відкрив вогонь в торговому центрі в Техасі, одна людина загинула

Київ • УНН

 • 8724 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. У місті Сан-Антоніо, штат Техас, невідомий відкрив вогонь в торговому центрі, передає УНН з посиланням на AFP.

Щонайменше одна людина загинула, шестеро отримали поранення в результаті стрілянини в торговому центрі в Сан-Антоніо в штаті Техас.

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Як повідомив глава місцевої поліції, інцидент пов’язаний з пограбуванням.

Відзначається, що співробітники правоохоронних органів затримали одну людину, в даний момент він знаходиться у відділенні поліції.

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