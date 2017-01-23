Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Техасе, один человек погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В городе Сан-Антонио, штат Техас, неизвестный открыл огонь в торговом центре, передает УНН со ссылкой на AFP.
По меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Сан-Антонио в штате Техас.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мексике в результате стрельбы на музыкальном фестивале погибли по меньшей мере четыре человека
Как сообщил глава местной полиции, инцидент связан с ограблением.
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека, в данный момент он находится в отделении полиции.