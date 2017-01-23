Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Техасе, один человек погиб

По меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Сан-Антонио в штате Техас.

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Как сообщил глава местной полиции, инцидент связан с ограблением.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали одного человека, в данный момент он находится в отделении полиции.