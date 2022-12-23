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Невідомий відкрив стрілянину в Парижі: одна людина загинула, ще двоє серйозно поранені

Невідомий відкрив стрілянину в Парижі: одна людина загинула, ще двоє серйозно поранені

Київ • УНН

 • 358250 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. У п'ятницю вранці невідомий відкрив стрілянину в 10-му окрузі Парижа. Як повідомляють французькі ЗМІ, одна людина загинула, ще двоє зазнали серйозних поранень, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що чоловік шістдесяти років відкрив вогонь близько 10:00 23 грудня в одному з районів міста. Як стало відомо BFMTV, інцидент стався на вулиці Енгієн, неподалік курдського центру Парижа.

Як повідомляють очевидці, чоловік зробив близько восьми пострілів. На даний момент відомо про одного загиблого та двох поранених.

Поліція затримала стрільця. Наразі його мотиви невідомі. У поліції рекомендують уникати цього району і "дати можливість втрутитися службам екстреної допомоги".

Нагадаємо

П'ятеро людей були застрелені в кондомініумі в передмісті Торонто, а стрілець був убитий поліцією.

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