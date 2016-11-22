Невідомий у Києві зі зброї пошкодив вікна квартири

Так, близько 4-ої ранку 43-річна жителька будинку на проспекті Маяковського прокинулася від того, що почула шум у сусідній кімнаті. Коли жінка зайшла на кухню, то побачила отвір у вікні і на остекленні балкону та зателефонувала у поліцію. На виклик виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з місця події вилучили три кулі та гільзу калібру 9 мм.

Вилучене належним чином задокументовано та направлено на експертизу. Дана подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Деснянського УП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.