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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

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Неизвестный в Киеве из оружия повредил окна квартиры

Киев • УНН

 • 8244 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киеве неизвестный выстрелами из неустановленного оружия повредил два окна квартиры - на кухне и на балконе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Неизвестный в Киеве из оружия повредил окна квартиры

Так, около четырех утра 43-летняя жительница дома на проспекте Маяковского проснулась от того, что услышала шум в соседней комнате. Когда женщина зашла на кухню, то увидела отверстие в окне и на остеклении балкона и позвонила в полицию. На вызов выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой с места происшествия изъяли три пули и гильзу калибра 9 мм.

Изъятое должным образом задокументировано и направлено на экспертизу. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Деснянского УП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Украинские Национальные Новости

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