Неизвестный в Киеве из оружия повредил окна квартиры

Так, около четырех утра 43-летняя жительница дома на проспекте Маяковского проснулась от того, что услышала шум в соседней комнате. Когда женщина зашла на кухню, то увидела отверстие в окне и на остеклении балкона и позвонила в полицию. На вызов выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой с места происшествия изъяли три пули и гильзу калибра 9 мм.

Изъятое должным образом задокументировано и направлено на экспертизу. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Деснянского УП, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.