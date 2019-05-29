Невідомий підпалив себе біля Білого дому
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Невідомий чоловік в середу підпалив себе в парку поблизу Білого дому. Про це повідомляється на офіційній сторінці Секретної служби США у Twitter, передає УНН.
“Приблизно о 12:20 за місцевим часом (19:20 Київ) чоловік підпалив себе в парку Еліпс (Ellipse)”, — сказано в повідомленні.
Відзначається, що співробітники Секретної служби прибули на місце події і разом з представниками паркової поліції США і персоналом з обслуговування парків надали першу допомогу чоловіку, що вчинив самопідпал.
Парк Еліпс, який має офіційну назву Південний президентський парк, являє собою велике поле, розташоване на південь від огорожі Білого дому. Свою неофіційну назву парк отримав через свою території в формі еліпса, яка обмежена по контуру дорогою. Парк знаходиться під охороною поліції і Секретної служби США.
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Нагадаємо, студент в листопаді минулого року умисно проник на територію заміської резиденції президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).