У Міноборони прокоментували самопідпал колишнього військового
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Акція самопідпалу, до якої вдався 26 липня біля КПП Міноборони колишній військовослужбовець, могла бути здійснена з метою тиску на хід судового засідання навколо його позову проти Міністерства оборони України. Про це сьогодні під час брифінгу заявив командувач Сил спеціальних операцій ЗС України генерал-лейтенант Ігор Луньов, з посиланням на управління зв’язків з громадськістю Збройних Сил України передає УНН.
“З 8 вересня 2017 року цей військовослужбовець, Сергій Ульянов, був звільнений з лав ЗС України. У судовому порядку він намагається вирішити питання щодо виплати грошових компенсацій, а це близько 120 тисяч гривень, за ту частину служби, яку він був відсутній у військовій частині. Зараз триває судовий процес по його третьому позову, хоча усього їх чотири. Два попередніх позови громадянин Ульянов програв, на третє засідання не з’явився. Тож ми можемо припускати, що дана акція — це ще одна спроба вплинути на рішення суду”, — сказав генерал-лейтенант Ігор Луньов.
Як зауважив представник Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України капітан першого рангу Андрій Коренько, перед акцією з членами “Українського об’єднання учасників бойових дій та волонтерів у місті Києві та Київській області” була проведена зустріч, де активістам було роз’яснено суть конфлікту, а також заходи соціальної, психологічної та професійної реабілітації, які надаються колишнім учасникам АТО.
“Збройні Сили України діють виключно відповідно до законодавства, і не можуть чинити будь-якого тиску на рішення суду. Всі бажаючі зможуть ознайомитися з позиціями сторін 14 серпня під час чергового судового засідання, яке відбудеться в адміністративному окружному суді м. Києва. Сьогоднішня радикальна акція має єдину мету — тиск на судове рішення”, — висловив переконання капітан першого рангу Андрій Коренько.
Як повідомляв УНН, у Києві біля Міністерства оборони на Повітрофлотському проспекті доброволець облив себе горючою речовиною та підпалив.