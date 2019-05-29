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Неизвестный поджег себя у Белого дома

Неизвестный поджег себя у Белого дома

Киев  •  УНН

 • 8458 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Неизвестный мужчина в среду поджег себя в парке возле Белого дома. Об этом сообщается на официальной странице Секретной службы США в Twitter, передает УНН.

“Примерно в 12:20 по местному времени (19:20 Киев) мужчина поджег себя в парке Эллипс (Ellipse)”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники Секретной службы прибыли на место происшествия и вместе с представителями парковой полиции США и обслуживающим персоналом парка оказали первую помощь мужчине, который совершил самоподжог.

Парк Эллипс, который имеет официальное название Южный президентский парк, представляет собой большое поле, расположенное к югу от ограждения Белого дома. Свое неофициальное название парк получил из-за своей территории в форме эллипса, которая ограничена по контуру дорогой. Парк находится под охраной полиции и Секретной службы США.

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Напомним, студент в ноябре прошлого года умышленно проник на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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