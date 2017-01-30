Невідомі "замінували" Харківську ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. До поліції надійшло повідомлення про замінування Харківської облдержадміністрації. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Повідомлення про начебто закладену вибухівку в Харківській облдержадміністрації надійшло до поліції 30 січня близько 10:30. На місце виїжджала слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, експерти-вибухотехніки.
Працівники поліції оглянули майже 500 кв. метрів будівлі, евакуювали 6 громадян.
Жодних вибухових пристроїв або речовин правоохоронці не виявили.
Правоохоронцями здійснюються усі необхідні розшукові заходи з метою встановлення особи, яка зробила хибне повідомлення про замінування.