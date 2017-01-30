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Неизвестные "заминировали" Харьковскую ОГА

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 января. УНН. В полицию поступило сообщение о заминировании Харьковской облгосадминистрации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

Сообщение о якобы заложенной взрывчатке в Харьковской облгосадминистрации поступило в полицию 30 января около 10:30. На место выезжала следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, эксперты-взрывотехники.

Работники полиции осмотрели почти 500 кв. метров здания эвакуировали 6 граждан.

Никаких взрывных устройств или веществ правоохранители не обнаружили.

Правоохранителями проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лица, сделавшего ложное сообщение о заминировании.

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