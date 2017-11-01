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Невідомі закидали двір будинку у Києві "коктейлями Молотова"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Невідомі вночі кинули пляшки з горючою сумішшю у двір будинку на вулиці Уральській у Києві, за цим фактом відкрите кримінальне провадження. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

"Близько третьої години ночі сьогодні надійшло повідомлення на лінію "102" про те, що якісь невідомі кинули у двір на будинок пляшки з горючою сумішшю", - повідомили у відділі комунікації.

За даними відомства, поліція наразі шукає невідомих, які це зробили.

При цьому у столичній поліції зазначили, що внаслідок інциденту масштабної пожежі не було.

"На місці були поліцейські, вилучені всі речові докази, наразі розшукують зловмисників. Провадження є – ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу)", - зазначили у відділі комунікації.

Нагадаємо, невідомі кинули "коктейль Молотова" в офісне приміщення в Києві.

Українські Національні Новини

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