Невідомі закидали двір будинку у Києві "коктейлями Молотова"

"Близько третьої години ночі сьогодні надійшло повідомлення на лінію "102" про те, що якісь невідомі кинули у двір на будинок пляшки з горючою сумішшю", - повідомили у відділі комунікації.

За даними відомства, поліція наразі шукає невідомих, які це зробили.

При цьому у столичній поліції зазначили, що внаслідок інциденту масштабної пожежі не було.

"На місці були поліцейські, вилучені всі речові докази, наразі розшукують зловмисників. Провадження є – ч.2 ст.194 ККУ (умисне знищення або пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу)", - зазначили у відділі комунікації.

Нагадаємо, невідомі кинули "коктейль Молотова" в офісне приміщення в Києві.