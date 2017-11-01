Неизвестные забросали двор дома в Киеве "коктейлями Молотова"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27134 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91708 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147073 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113018 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114290 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111149 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103253 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106702 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103302 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151364 просмотра

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Неизвестные забросали двор дома в Киеве "коктейлями Молотова"

Неизвестные забросали двор дома в Киеве "коктейлями Молотова"

Киев  •  УНН

 • 33394 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Неизвестные ночью бросили бутылки с горючей смесью во двор дома на улице Уральской в ​​Киеве, по данному факту открыто уголовное производство. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Около трех часов ночи сегодня поступило сообщение на линию "102" о том, что какие-то неизвестные бросили во двор на дом бутылки с горючей смесью", - сообщили в отделе коммуникации.

По данным ведомства, полиция сейчас ищет неизвестных, которые это сделали.

При этом в столичной полиции отметили, что в результате инцидента масштабного пожара не было.

"На месте были полицейские, изъяты все вещественные доказательства, сейчас разыскивают злоумышленников. Производство есть - ч.2 ст.194 УК (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога)", - отметили в отделе коммуникации.

Напомним, неизвестные бросили "коктейль Молотова" в офисное помещение в Киеве .

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