Невідомі вкрали близько 3 тис. метрів електрокабелю на Хмельниччині
Київ • УНН
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 29 грудня. УНН. На Хмельниччині у Старокостянтинівському районі невідомі вкрали близько 3 тис. метрів кабелю. Про це кореспонденту УНН розповіли у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.
В полі між селами Жабче та Дубина невстановлена особа шляхом вільного доступу із залізобетонних опор повітряної лінії електропередач викрала кабель, який належить РЕМ міста Старокостянтинів.
На місці події працювала слідчо-оперативна група. Суму збитків встановлюють. А правоохоронці шукають викрадачів.