Неизвестные украли около 3 тыс. метров электрокабеля в Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Хмельницкой области в Староконстантиновском районе неизвестные украли около 3 тыс. метров кабеля. Об этом корреспонденту УНН рассказали в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
В поле между селами Жабче и Дубина неустановленное лицо путем свободного доступа из железобетонных опор воздушной линии электропередач похитило кабель, который принадлежит РЭС города Староконстантинов.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сумму убытков устанавливаются. А правоохранители ищут похитителей.