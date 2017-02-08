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Невідомі викрали у київського підприємця сумку з 3 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Правоохоронці встановлюють осіб, які відібрали у київського підприємця більше трьох мільйонів гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Невідомі викрали у київського підприємця сумку з 3 млн грн

До правоохоронців надійшло повідомлення про пограбування місцевого жителя Києва. За інформацією заявника, він зупинився на своєму авто, а в цей час з іншої іномарки до нього підбігли невідомі у балаклавах. Із багажника потерпілого вони забрали сумку, в якій було понад три мільйони гривень. Після цього правопорушники сіли в машину та поїхали у невідомому напрямку. Чоловік також вказав поліцейським прикмети зловмисників та марку автомобіля на якому вони втекли — “AUDI A 4” сірого кольору.

На місці події зараз працює слідчо-оперативна група Подільського управління поліції. Правоохоронці задокументували це правопорушення. Вони встановлюють можливих свідків злочину та проводять розшукові заходи з метою його розкриття.

Подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєні правопорушення територіального управління поліції, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Наразі триває відпрацювання міста задля розшуку автомобіля грабіжників.

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