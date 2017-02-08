Неизвестные похитили у киевского предпринимателя сумку с 3 млн грн

В милицию поступило сообщение об ограблении местного жителя Киева. По информации заявителя, он остановился на своем авто, а в это время с другой иномарки к нему подбежали неизвестные в балаклавах. С багажника потерпевшего они забрали сумку, в которой было более трех миллионов гривен. После этого преступники сели в машину и поехали в неизвестном направлении. Мужчина также указал полицейским приметы злоумышленников и марку автомобиля на котором они скрылись - "AUDI A 4" серого цвета.

На месте происшествия сейчас работает следственно-оперативная группа Подольского управления полиции. Правоохранители задокументировали данное правонарушение. Они устанавливают возможных свидетелей преступления и проводят розыскные мероприятия с целью его раскрытия.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершенных правонарушениях территориального управления полиции, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Сейчас идет отработка города для розыска автомобиля грабителей.