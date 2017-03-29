Невідомі викрали харків'янина задля викупу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Правоохоронці встановлюють осіб, які викрали харків'янина та вимагали за його свободу викуп. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Харківської області.
Про подію до Шевченківського відділу поліції повідомив друг потерпілого. Також заявник повідомив, що віддав викрадачам 190 тисяч доларів США за звільнення товариша.
Встановлено, що 28 березня 2017 року о 20:30 до чергової частини звернувся 45-річний харків’янин з заявою про те, що о 14:00 на вулиці Культури невідомі зв’язали його друга, посадили в автомобіль “ВАЗ-2109” та вивезли у невідомому напрямку. Через деякий час заявникові подзвонили на мобільний телефон та почали вимагати викуп за викраденого.
Після того як гроші були віддані викрадачам, заручника відпустили. Вони висадили потерпілого біля однієї з заправок на вулиці Кільцевий шлях.
Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч.2 ст.189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Вживаються усі необхідні заходи на встановлення обставин та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення. Слідчі дії тривають.
Як повідомляв УНН, обвинувачені у викраденні О.Гончаренка залишаться під вартою на 60 діб.