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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 21076 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 112385 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 127707 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 136285 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128347 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119951 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Неизвестные похитили харьковчанина для выкупа

Неизвестные похитили харьковчанина для выкупа

Киев  •  УНН

 • 9194 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. Правоохранители устанавливают лиц, похитивших харьковчанина и требоваших за его свободу выкуп. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

О происшествии в Шевченковский отдела полиции сообщил друг пострадавшего. Также заявитель сообщил, что отдал похитителям 190 тысяч долларов США за освобождение товарища.

Установлено, что 28 марта 2017 в 20:30 в дежурную часть обратился 45-летний харьковчанин с заявлением о том, что в 14:00 на улице Культуры неизвестные связали его друга, посадили в автомобиль "ВАЗ-2109" и вывезли в неизвестном направлении. Через некоторое время заявителю позвонили на мобильный телефон и потребовали выкуп за похищенного.

После того как деньги были отданы похитителям, заложника отпустили. Они высадили потерпевшего возле одной из заправок на улице Кольцевой путь.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств и лиц, совершивших уголовное преступление. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, обвиняемые в похищении А.Гончаренка останутся под стражей на 60 суток.

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