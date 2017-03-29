Неизвестные похитили харьковчанина для выкупа

О происшествии в Шевченковский отдела полиции сообщил друг пострадавшего. Также заявитель сообщил, что отдал похитителям 190 тысяч долларов США за освобождение товарища.

Установлено, что 28 марта 2017 в 20:30 в дежурную часть обратился 45-летний харьковчанин с заявлением о том, что в 14:00 на улице Культуры неизвестные связали его друга, посадили в автомобиль "ВАЗ-2109" и вывезли в неизвестном направлении. Через некоторое время заявителю позвонили на мобильный телефон и потребовали выкуп за похищенного.

После того как деньги были отданы похитителям, заложника отпустили. Они высадили потерпевшего возле одной из заправок на улице Кольцевой путь.

Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств и лиц, совершивших уголовное преступление. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, обвиняемые в похищении А.Гончаренка останутся под стражей на 60 суток.