Неизвестные похитили харьковчанина для выкупа
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Правоохранители устанавливают лиц, похитивших харьковчанина и требоваших за его свободу выкуп. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
О происшествии в Шевченковский отдела полиции сообщил друг пострадавшего. Также заявитель сообщил, что отдал похитителям 190 тысяч долларов США за освобождение товарища.
Установлено, что 28 марта 2017 в 20:30 в дежурную часть обратился 45-летний харьковчанин с заявлением о том, что в 14:00 на улице Культуры неизвестные связали его друга, посадили в автомобиль "ВАЗ-2109" и вывезли в неизвестном направлении. Через некоторое время заявителю позвонили на мобильный телефон и потребовали выкуп за похищенного.
После того как деньги были отданы похитителям, заложника отпустили. Они высадили потерпевшего возле одной из заправок на улице Кольцевой путь.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
Принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств и лиц, совершивших уголовное преступление. Следственные действия продолжаются.
Как сообщал УНН, обвиняемые в похищении А.Гончаренка останутся под стражей на 60 суток.