Невідомі викрали два самоскиди та бензовоз на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Подія сталася в селі Василенкове Шевченківського району Харківської області 16 квітня о 2:30. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції області.
“Як з’ясували правоохоронці, вночі невідомі чоловіки з масками на обличчях, одягнуті в камуфляжний одяг, зайшли до сторожки підприємства та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, зв’язали 47-річного сторожа. Зловмисники заволоділи реєстратором відеоспостереження, ноутбуком, двома мобільними телефонами та трьома автівками — двома бортовими самоскидами та бензовозом”, — йдеться у повідомленні.
Через деякий час один самоскид та бензовоз правоохоронці знайшли поблизу смт Чкаловське.
За цим фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Наразі працівники поліції встановлюють усі обставини злочину та розшукують зловмисників.
Нагадаємо, 18 березня прикордонники на Закарпатті виявили легковий автомобіль, який розшукувався Інтерполом як викрадений у Словаччині ще в 2003 році.