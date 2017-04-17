Неизвестные украли два самосвала и бензовоз в Харьковской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27111 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91687 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147044 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113015 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114287 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111147 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103251 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106702 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103302 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151361 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Неизвестные украли два самосвала и бензовоз в Харьковской области

Неизвестные украли два самосвала и бензовоз в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 11370 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Происшествие произошло в селе Василенково Шевченковского района Харьковской области 16 апреля в 2:30. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.

"Как выяснили правоохранители, ночью неизвестные мужчины с масками на лицах, одетые в камуфляжную одежду, зашли в сторожку предприятия и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 47-летнего сторожа. Злоумышленники завладели регистратором видеонаблюдения, ноутбуком, двумя мобильными телефонами и тремя автомобилями - двумя бортовыми самосвалами и бензовозом", - говорится в сообщении.

Через некоторое время один самосвал и бензовоз правоохранители нашли вблизи пгт Чкаловское.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленников.

Напомним, 18 марта пограничники на Закарпатье обнаружили легковой автомобиль, который разыскивался Интерполом как похищенный в Словакии еще в 2003 году.

Украинские Национальные Новости

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