Неизвестные украли два самосвала и бензовоз в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Происшествие произошло в селе Василенково Шевченковского района Харьковской области 16 апреля в 2:30. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции области.
"Как выяснили правоохранители, ночью неизвестные мужчины с масками на лицах, одетые в камуфляжную одежду, зашли в сторожку предприятия и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 47-летнего сторожа. Злоумышленники завладели регистратором видеонаблюдения, ноутбуком, двумя мобильными телефонами и тремя автомобилями - двумя бортовыми самосвалами и бензовозом", - говорится в сообщении.
Через некоторое время один самосвал и бензовоз правоохранители нашли вблизи пгт Чкаловское.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленников.
Напомним, 18 марта пограничники на Закарпатье обнаружили легковой автомобиль, который разыскивался Интерполом как похищенный в Словакии еще в 2003 году.