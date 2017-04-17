Неизвестные украли два самосвала и бензовоз в Харьковской области

"Как выяснили правоохранители, ночью неизвестные мужчины с масками на лицах, одетые в камуфляжную одежду, зашли в сторожку предприятия и, угрожая предметом, похожим на пистолет, связали 47-летнего сторожа. Злоумышленники завладели регистратором видеонаблюдения, ноутбуком, двумя мобильными телефонами и тремя автомобилями - двумя бортовыми самосвалами и бензовозом", - говорится в сообщении.

Через некоторое время один самосвал и бензовоз правоохранители нашли вблизи пгт Чкаловское.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства преступления и разыскивают злоумышленников.

Напомним, 18 марта пограничники на Закарпатье обнаружили легковой автомобиль, который разыскивался Интерполом как похищенный в Словакии еще в 2003 году.