Невідомі пошкодили авто на іноземних номерах на Закарпатті: відкрито провадження
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ за фактом пошкодження восьми авто на іноземній реєстрації у місті Береговому на Закарпатті. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.
"До поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про пошкодження семи автомобілів. Поліцейські на місці встановили, що таких транспортних засобів було вісім. У них подряпане лобове скло, у деяких скло розбили. Усі автомобілі на іноземній реєстрації. Тривають перевірки", - розповіла Т.Щоголева.
Відомо, що автомобілі стояли поруч. Є непідтверджена інформація, що пошкоджені авто були на угорській реєстрації. Додамо, що у місті Берегове компактно проживає угорська громада.
Нагадаємо, на Закарпатті невідомі намагалися підпалити магазин місцевого депутата від БПП.