Невідомі пошкодили авто на іноземних номерах на Закарпатті: відкрито провадження

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Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 16 березня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ за фактом пошкодження восьми авто на іноземній реєстрації у місті Береговому на Закарпатті. Про це УНН повідомила речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева.

"До поліції звернувся місцевий мешканець, який повідомив про пошкодження семи автомобілів. Поліцейські на місці встановили, що таких транспортних засобів було вісім. У них подряпане лобове скло, у деяких скло розбили. Усі автомобілі на іноземній реєстрації. Тривають перевірки", - розповіла Т.Щоголева.

Відомо, що автомобілі стояли поруч. Є непідтверджена інформація, що пошкоджені авто були на угорській реєстрації. Додамо, що у місті Берегове компактно проживає угорська громада.

Нагадаємо, на Закарпатті невідомі намагалися підпалити магазин місцевого депутата від БПП.

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