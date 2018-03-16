Неизвестные повредили авто на иностранных номерах на Закарпатье: открыто производство

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 16275 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 34009 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 39372 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 86650 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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УЖГОРОД-КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины по факту повреждения восьми автомобилей на иностранной регистрации в городе Берегово на Закарпатье. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

"В полицию обратился местный житель, который сообщил о повреждении семи автомобилей. Полицейские на месте установили, что таких транспортных средств было восемь. У них поцарапано лобовое стекло, у некоторых стекло разбили. Все автомобили на иностранной регистрации. Продолжаются проверки", - рассказала Т.Щеголева.

Известно, что автомобили стояли рядом. Есть неподтвержденная информация, что поврежденные авто были на венгерской регистрации. Добавим, что в городе Берегово компактно проживает венгерская община.

Напомним, на Закарпатье неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата от БПП.

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