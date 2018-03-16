Неизвестные повредили авто на иностранных номерах на Закарпатье: открыто производство
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 16 марта. УНН. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины по факту повреждения восьми автомобилей на иностранной регистрации в городе Берегово на Закарпатье. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.
"В полицию обратился местный житель, который сообщил о повреждении семи автомобилей. Полицейские на месте установили, что таких транспортных средств было восемь. У них поцарапано лобовое стекло, у некоторых стекло разбили. Все автомобили на иностранной регистрации. Продолжаются проверки", - рассказала Т.Щеголева.
Известно, что автомобили стояли рядом. Есть неподтвержденная информация, что поврежденные авто были на венгерской регистрации. Добавим, что в городе Берегово компактно проживает венгерская община.
Напомним, на Закарпатье неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата от БПП.