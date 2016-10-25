Невідомі пограбували іноземця у Дарницькому районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правоохоронці розшукують зловмисників, які пограбували іноземця на вулиці Крайній у Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.
До чергової частини Деснянського управління поліції звернувся 59-річний громадянин іншої держави із повідомленням про те, що кілька хвилин тому біля будинку на вулиці Крайній невідомі відібрали у нього мобільний телефон, 1600 фунтів стерлінгів і 3 000 новозеландських доларів.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.
Наразі правоохоронці розшукують нападників.