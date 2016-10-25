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Невідомі пограбували іноземця у Дарницькому районі Києва

Невідомі пограбували іноземця у Дарницькому районі Києва

Київ • УНН

 • 7961 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Правоохоронці розшукують зловмисників, які пограбували іноземця на вулиці Крайній у Києві. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Києва.

До чергової частини Деснянського управління поліції звернувся 59-річний громадянин іншої держави із повідомленням про те, що кілька хвилин тому біля будинку на вулиці Крайній невідомі відібрали у нього мобільний телефон, 1600 фунтів стерлінгів і 3 000 новозеландських доларів.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань із кваліфікацією ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці розшукують нападників.

Українські Національні Новини

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