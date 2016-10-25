Неизвестные ограбили иностранца в Дарницком районе Киева

В дежурную часть Деснянского управления полиции обратился 59-летний гражданин другого государства с сообщением о том, что несколько минут назад у дома на улице Крайней неизвестные отобрали у него мобильный телефон, 1 600 фунтов стерлингов и 3 000 новозеландских долларов.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители разыскивают нападавших.