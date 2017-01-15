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Невідомі підпалили прапор України на Дніпропетровщині

Київ • УНН

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ДНІПРО-КИЇВ. 15 січня. УНН. У 95 кварталі Кривого Рогу на Дніпропетровщині, біля стели із фотографіями полеглих воїнів АТО, невідомі підпалили прапор України. Про це проінформували активісти Кривого Рогу у соціальній мережі, повідомляє УНН.

Активісти одразу визнали патрульних та працівників СБУ. 

Як повідомили УНН у патрульній поліції Кривого Рогу, подія сталась сьогодні вночі. Правоохоронці шукають зловмисників. Наразі ведеться слідство.

Подробиці з'ясовуються.

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