Неизвестные подожгли флаг Украины в Днепропетровской области
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 15 января. УНН. В 95 квартале Кривого Рога Днепропетровской области, возле стелы с фотографиями погибших воинов АТО, неизвестные подожгли флаг Украины. Об этом проинформировали активисты Кривого Рога в социальной сети, сообщает УНН.
Активисты сразу вызвали патрульных и работников СБУ.
Как сообщили УНН в патрульной полиции Кривого Рога, происшествие произошло сегодня ночью. Правоохранители ищут злоумышленников. Ведется следствие.
Подробности выясняются.