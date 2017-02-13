Невідомі перекрили дорогу біля с.Чонгар
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. До чергової частини Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області зателефонувала 45-річна мешканка Новотроїцького району. Жінка повідомила, що поблизу с.Чонгар на автодорозі Харків-Сімферополь невідомі особи перекрили автодорогу та не пропускають її автомобіль. Про це УНН повідомляє із посиланням на відділ комунікації поліції Херсонської області.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу поліції.
Поліцейські встановили, що біля с.Чонгар між представниками одного з громадських формувань та військовослужбовцями виникла конфліктна ситуація. На місце події були викликані представники військової служби правопорядку Збройних Сил України. Триває перевірка.
Нагадаємо, за повідомленням Абмеджита Сулейманова, керівника представництва Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області, на кордоні із Кримом у Чонгарі, що на Чонгарі ЗСУ нібито здійснили напад на громадську організацію “Аскер”.