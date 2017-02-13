Невідомі перекрили дорогу біля с.Чонгар

На місце події виїхала слідчо-оперативна група райвідділу поліції.

Поліцейські встановили, що біля с.Чонгар між представниками одного з громадських формувань та військовослужбовцями виникла конфліктна ситуація. На місце події були викликані представники військової служби правопорядку Збройних Сил України. Триває перевірка.

Нагадаємо, за повідомленням Абмеджита Сулейманова, керівника представництва Меджлісу кримськотатарського народу в Херсонській області, на кордоні із Кримом у Чонгарі, що на Чонгарі ЗСУ нібито здійснили напад на громадську організацію “Аскер”.

Пізніше українська сторона прокоментувала ці події.