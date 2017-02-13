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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Неизвестные перекрыли дорогу возле с.Чонгар

Киев • УНН

 • 10933 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В дежурную часть Генического отдела полиции ГУНП в Херсонской области позвонила 45-летняя жительница Новотроицкого района. Женщина сообщила, что около с.Чонгар на автодороге Харьков-Симферополь неизвестные перекрыли автодорогу и не пропускают ее автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.

Неизвестные перекрыли дорогу возле с.Чонгар

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа райотдела полиции.

Полицейские установили, что у с.Чонгар между представителями одного из общественных формирований и военнослужащими возникла конфликтная ситуация. На место происшествия были вызваны представители военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Проводится проверка.

Напомним, по сообщению Абмеджита Сулейманова , руководителя представительства Меджлиса крымскотатарского народа в Херсонской области, на границе с Крымом в Чонгаре, что на Чонгаре ВСУ якобы совершили нападение на общественную организацию "Аскер" .

Позже украинская сторона прокомментировала эти события .

Украинские Национальные Новости

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