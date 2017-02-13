Неизвестные перекрыли дорогу возле с.Чонгар

КИЕВ. 13 февраля. УНН. В дежурную часть Генического отдела полиции ГУНП в Херсонской области позвонила 45-летняя жительница Новотроицкого района. Женщина сообщила, что около с.Чонгар на автодороге Харьков-Симферополь неизвестные перекрыли автодорогу и не пропускают ее автомобиль. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Херсонской области.